Karius vor Aus! Kommt jetzt 70-Millionen-Keeper?

Mit zwei kapitalen Fehlern hat Liverpool-Keeper Loris Karius das Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) im Alleingang entschieden. Die Tage des Deutschen im Tor der "Reds" sind wohl gezählt. Den Rucksack des Pannen-Keepers wird der 24-Jährige nicht mehr los.

Liverpool schaut sich bereits nach einem Ersatz um, will tief in die Tasche greifen, um endlich eine klare Nummer eins an die Anfield Road zu holen.

Im Fokus: Brasiliens Teamtormann Alisson. Der 25-Jährige ist noch bis 2021 beim AS Roma unter Vertrag. Die kolportierte Ablösesumme soll 70 Millionen Euro betragen. Damit wäre der Brasilianer der mit Abstand teuerste Keeper der Geschichte.

Dabei könnte Liverpool allerdings vom Financial Fairplay profitieren. Nach Verstößen im Jahr 2015 sind die Römer von der UEFA dazu gezwungen, positive Transfer-Erlöse einzufahren. Da könnten 70 Millionen Euro helfen.

(wem)