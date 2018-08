Katastrophen-Start beim HSV: "Alle haben versagt"

Nach dem erstmaligen Abstieg der Vereinsgeschichte taumelt der HSV! Zum Auftakt in die erste Saison in der 2. Bundesliga setzte es gleich eine 0:3-Klatsche gegen Holstein Kiel. Mitverantwortlich dafür war Salzburg-Leihgabe Mathias Honsak, der den Schlusspunkt in der 94. Minute setzte.

Vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volkspart-Stadion lieferten die Hanseaten vor allem im zweiten Durchgang eine desolate Leistung ab.

Da sprach Ersatz-Kapitän Lewis Holtby Klartext. "Das ist schwer in Worte zu fassen. Es fühlt sich scheiße an", so der 27-Jährige. "Wir alle, auch ich, haben total versagt. Jetzt müssen wir den Kampf annehmen", schwor der Kapitän sein Team bereits nach dem ersten Spiel ein.

"Mir tut es für die Fans und Zuschauer leid, dass sie ein Spiel sehen mussten, das wir so nicht bestreiten wollten", übte auch Coach Christian Titz scharfe Kritik. Doch die Fans zeigten ihre Liebe zum Klub, skandierten nach der Abfuhr "HSV, HSV, HSV".

Bereits in der zweiten Runde geht es gegen Sandhausen gegen die Krise. Eine Pleite, und der sofortige Aufstieg ist in weiter Ferne.

