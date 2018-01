Kein Scherz! Chelsea will Spaßvogel Crouch kaufen

Peter Crouch erreichte auf der Insel längst Kultstatus. Der baumlange Angreifer besticht durch seine Kopfballstärke und seinen Torriecher. Letzterer geht dem staksigen Stürmer zunehmend verloren. Kein Wunder: Der 2,01-Meter-Mann ist inzwischen 36 Jahre alt.

Stoke-Fans mussten sich heuer in Geduld üben, durften nur alle 304 Einsatzminuten über einen Treffer ihres Lieblings jubeln. Crouchs drei Saisontore könnten seine letzten für die Potters gewesen sein. Der FC Chelsea lockt den Engländer.

Chelsea angelt nach Crouch



Am Donnerstagabend verbreitete sich diese Nachricht in der englischen Medienlandschaft wie ein Lauffeuer. Chelsea-Trainer Antonio Conte will einen neuen Joker. Zuletzt wurde über ein starkes Interesse an West-Ham-Stürmer Andy Carroll berichtet. Eine Knöchelverletzung scheint den Deal zum Platzen zu bringen. Auch Fernando Llorente scheint das Interesse der Blues geweckt zu haben. Tottenham lässt die Rivalen aber abblitzen.

Der nächste Name auf der Liste scheint Crouch zu lauten. Die Social-Media-Community reagierte gleichermaßen schockiert wie belustigt. Der Tenor: Das kann sich doch bloß um einen Scherz handeln.

Der Witzbold von Stoke könnte im hohen Fußballeralter noch einmal bei einem Top-Klub landen. Die Fans könnten sich zumindest auf jede Menge selbstironische Tweets freuen – dafür ist Crouch in den letzten Jahren hauptsächlich bekannt.

