Kein Scherz! Usain Bolt ist zu langsam für Fußball

Usain Bolt ist achtfacher Sprint-Olympiasieger. Kein Mensch lief die 100 Meter schneller als der 32-jährige Jamaikaner. Nach dem Ende der Leichtathletik-Karriere versucht sich Bolt nun als Profi-Fußballer bei den Central Coast Mariners nahe Sydney.

Doch nach einer Trainingswoche Down Under fällt die erste Bilanz des Jamaikaners ernüchternd aus. Bolt hat Geschwindigkeits-Probleme. Vor allem die vielen Tempowechsel machen dem Jamaikaner zu schaffen. "Das größte Problem für mich ist es, Fahrt aufzunehmen. Dieses Stop and Go ist schwierig. Ich bin es nicht gewohnt, so schnell hintereinander zu stoppen, wieder loszulaufen und wieder zu stoppen", erklärte der 32-Jährige nach seinen ersten Mannschaftstrainings.

Start-Probleme bei Bolt

Nichts Neues für den Super-Sprinter, der schon bei seinen Wettkämpfen nie der schnellste Starter war, erst nach einigen Metern so richtig in Fahrt kam. Deshalb ist Bolt aktuell nur als Stürmer denkbar. Das würde auch den Jamaikaner freuen.

Allerdings plagen Bolt noch weitere Fitness-Probleme. Vom Klub ist zu hören, dass sich der Ex-Sprinter zwischen den Übungen mehr Zeit nimmt als seine Teamkollegen.

Noch ist der Traum aber nicht geplatzt. Bolt wird am Freitag erstmals in einem Testspiel für den australischen Klub auflaufen, hat noch bis zum Saisonstart der A-League Ende Oktober Zeit, die Verantwortlichen von seinen fußballerischen Qualitäten zu überzeugen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)