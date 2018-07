Angebot von PSG? Das sagt ÖFB-Star David Alaba

Mit starken Leistungen hat David Alaba in der letzten Saison neuerlich auf sich aufmerksam gemacht. Das ist auch Thomas Tuchel, dem neuen Trainer von Paris St. Germain, nicht verborgen geblieben. Zuletzt machten Wechsel-Gerüchte die Runde.

Denn Tuchel ist vom ÖFB-Starspieler angetan. Das zeigte sich unmittelbar nach dem Freundschaftsspiel der Bayern gegen PSG in Klagenfurt. Der deutsche Coach traf Alaba auf dem Parkplatz vor dem Wörthersee Stadion, nahm den Linksverteidiger in den Arm, flüsterte ihm etwas ins Ohr. Das brachte die Gerüchteküche zum Brodeln.

Alaba bekennt sich zu Bayern

Doch nun gab der 26-Jährige ein klares Bekenntnis ab. Ein Wechsel ist für Alaba – zumindest vorerst – kein Thema. "Ich spiele bei einem der besten Vereine auf dieser Welt. Ich habe noch einen Vertrag bis 2021 und mache mir jetzt keine Gedanken über einen Wechsel", gab Alaba gegenüber Sport1 ein klares Bekenntnis zum deutschen Rekordmeister ab. "Ich konzentriere mich aufs Wesentliche."

"Wir haben einen sehr guten Kader mit sehr guten Einzelspielern, die auch Spiele entscheiden können. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass wir einer der besten Vereine der Welt sind", erklärte der ÖFB-Legionär nach dem Trainingslager in den USA. Die Zielsetzung bleibt gleich: "Die Champions League zu gewinnen, ist ein Traum von uns. Wir werden alles dafür tun, um uns diesen Traum zu erfüllen."

Ein Faktor für Alabas Verbleib in München könnte auch Niko Kovac sein. Zuletzt nahm der Österreicher in den Testspielen gegen Manchester City und Juventus Turin eine Schlüsselrolle ein, ersetzte den verletzten Javi Martinez als Abwehrchef in der Innenverteidigung. "Es ist noch Luft nach oben, dessen sind wir uns bewusst. Wir sind aber auf dem richtigen Weg."

