Kein Vertrag: ÖFB vor Abschied aus Happel-Oval?

Österreichs Fußball-Nationalteam ist weiterhin auf der Suche nach einer Heimstätte. Gegen Brasilien läuft der ÖFB noch einmal im Prater-Oval, das in Rekordzeit ausverkauft war, auf. Möglicherweise zum letzten Mal für längere Zeit.

Denn der Mietvertrag des ÖFB mit der Stadt Wien endet nach dem Test-Kracher gegen den Rekordweltmeister am Sonntag. Ein neuer Deal wird gerade ausverhandelt. Das Problem dabei: Die Stadt Wien hat die Mietkosten deutlich in die Höhe gehoben. Zuletzt zahlte der ÖFB Berichten zufolge 50.000 Euro. Diese Summe soll drastisch steigen.

Die Zeit drängt

Ein Poker ums Geld, den der ÖFB nicht mitgehen möchte. Das zeigte die Stadienauswahl der letzten Monate. Testspiele wurden in Innsbruck und Klagenfurt abgehalten. Im September wird gegen Schweden in der neu eröffneten Generali Arena getestet. Ein Länderspiel im Happel-Stadion ist noch nicht fixiert.

Doch jetzt drängt die Zeit. Der Grund dafür: Der ÖFB muss in der kommenden Woche das Stadion für das erste Heimspiel in der Nations League am 12. Oktober gegen Nordirland nennen. Laut UEFA-Regeln muss der Spielort 120 Tage im Voraus festgelegt werden. Das ist der 15. Juni, kommender Freitag.

Begrenzte Alternativen

Bis dahin muss ein Mietvertrag mit der Stadt Wien zustande gekommen sein. Oder ein Ausweichstadion gefunden werden. "Wir sind in konstruktiven Gesprächen mit der neuen Stadtregierung", so ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer. "Ich hoffe sehr, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Es ist das größte Stadion, das wir haben. Gerade wenn wir sportlich erfolgreich sind oder es attraktive Gegner gibt, wäre es schön, in der Hauptstadt zu spielen."

Zumal die Alternativen überschaubar sind. Die Generali Arena wäre für Bewerbsspiele wohl zu klein, genauso wie die Merkur Arena in Graz oder die in die Jahre gekommene Linzer Gugl. Im Allianz Stadion von Rapid darf aufgrund von Lärmschutz-Bestimmungen nicht gespielt werden. Bleiben Klagenfurt, Salzburg und womöglich Innsbruck.

