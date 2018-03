Kein österreichischer Schiedsrichter bei der WM

Das österreichische Nationalteam hat die sportliche Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland verpasst. Den ÖFB-Unparteiischen geht es nicht anders. Wie bereits bei den letzten Großereignissen hat es auch kein österreichischer Schiedsrichter zur WM-Endrunde nach Russland geschafft.

Doch Österreich ist in prominenter Gesellschaft. Auf der von der FIFA am Donnerstag veröffentlichen Liste befindet sich erstmals seit 1938 kein britischer Referee. Insgesamt nominierte der Fußball-Weltverband 36 Unparteiische und 63 Schiedsrichter-Assistenten.

Aus Europa wurden nominiert: Felix Brych (Deutschland), Cyneyt Cakir (Türkei), Sergej Karasew (Russland), Björn Kuipers (Niederlande), Szymon Marciniak (Polen), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanien), Milorad Mazic (Serbien), Gianluca Rocchi (Italien), Damir Skomina (Slowenien) und Clement Turpin (Frankreich).

6 African referees among 36 referees and 63 assistant referees appointed as Russia 2018 Match Officials. Full list👇👇 #Africa #Algeria #Senegal #Gambia #Egypt #Zambia #Ethiopia #Russia2018 #WorldCup2018 pic.twitter.com/5UImohORKB