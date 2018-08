Kicker mit Glasflasche attackiert und gebissen

Mit Fußball hatte das nicht mehr viel zu tun. In der deutschen Kreisliga C geriet ein Spiel in der Nähe von Koblenz völlig aus den Fugen. Das Match zwischen dem BSC Güls und dem FSV RW Lahnstein hat ein rechtliches Nachspiel.

"Während eines Kreisliga-Fußballspiels gerieten einige Spieler aus Güls und Lahnstein nach einem angeblichen groben Foulspiel aneinander. Zunächst wurden ‚verbale Nettigkeiten‘ ausgetauscht, dann kam es zu Kopfstößen", teilte die Polizei Koblenz mit.

Anschließend eskalierte die Situation endgültig. Ein Spieler verlor die Beherrschung und ging mit einer Glasflasche bewaffnet auf seinen Gegner los. "Laut Angaben eines Spielers versuchte er, dem Mann anschließend die Glasflasche zu entreißen, und wurde von diesem bei der Rangelei kräftig in die Brust gebissen", erklärt die Polizei.

Die Szenen erinnerten an eine Barschlägerei in einem schlechten Western. Das sah auch der Schiri so und brach das Spiel ab. Von Sperren für mehrere Kicker ist auszugehen. Der ein oder andere darf sich zudem auf strafrechtliche Folgen einstellen.

(Heute Sport)