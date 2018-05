Kicker sackt nach zehn Minuten zu Boden - tot

Eine wahre Tragödie passierte am letzten Spieltag in der dritten kroatischen Liga: Nach nur zehn Minuten musste das Spiel unterbrochen werden. Ein Spieler von NK "Nafta" Kozarice sackte einfach zu Boden und blieb regungslos liegen.

Sofort stürmten Sanitäter das Spielfeld und leiteten Hilfsmaßnahmen bei dem 32-Jährigen ein - vergeblich. Nach zahlreichen Reanimationsversuchen wurde der Kicker ins nächstgelegene Spital gefahren. Dort konnte jedoch nur noch der Tod des Spielers festgestellt werden.

Nächste Tragödie am Spielfeld

Erst im März kam ein Fußballer in Kroatien ums Leben - ebenfalls in der dritten Liga ("heute.at" berichtete). Ein 25-Jähriger bekam einen Ball an die Brust und fiel zu Boden. Er starb noch am Spielfeld.

