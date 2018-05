Klage gegen Ramos wegen Foul im Finale gegen Salah

Beim 3:1-Finaltriumph in der Champions League gegen Liverpool fiel Real-Madrid-Star Sergio Ramos mit Härteeinlagen auf. So foulte er "Reds"-Torjäger Mohamed Salah in der ersten Halbzeit brutal, der Ägypter musste verletzt ausgetauscht werden. Ein Landsmann des Stürmers will nun Vergeltung vor Gericht – und eine gigantische Summe einklagen.

Klage gegen Ramos



Bassem Whaba ist ein Anwalt in Ägypten. Das Foul von Ramos an Salah will er sich nicht gefallen lassen. "Er hat Mo Salah absichtlich verletzt und sollte dafür bestraft werden. Ich habe Anklage erhoben und eine Beschwerde an die FIFA gerichtet", meint der Jurist. Seine Forderung: eine Enschädigungszahlung in der Höhe von einer Milliarde (!) Euro.

Salah kämpft



Wie diese gigantische Summe begründet ist? "Sie ist für den physischen und psychischen Schaden, den Ramos Salah und den Menschen in Ägypten zugefügt hat." Salah zog sich bei dem Foulspiel eine Bänderverletzung an der Schulter zu. Ob er bei der WM auflaufen kann, ist noch nicht endgültig fix. Er selbst meint: "Ich bin ein Kämpfer. Ungeachtet aller Prognosen bin ich zuversichtlich, dass ich in Russland dabei sein werde, um Euch alle stolz zu machen."

(heute.at)