Klare Bayern-Ansage! Lewandowski bleibt

Geht er, oder geht er nicht? Bayerns Star-Stürmer Robert Lewandowski flirtete zuletzt öffentlich mit einem vorzeitigen Abgang im Sommer. Trotz eines noch bis 2021 laufenden Vertrags.

Doch sämtlichen Abwanderungsgerüchten erteilte Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch eine klare Absage. "Wir wissen, was wir an Robert Lewandowski haben. Es braucht sich keiner Gedanken zu machen. Er wird auch in der nächsten Saison bei Bayern München spielen", erklärte der 66-Jährige am Rande es Empfangs der Münchner in der Bayerischen Staatskanzlei.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir noch einen so langfristigen Vertrag haben", fügte Rummenigge hinzu. Damit ist ein Abgang des 29-Jährigen, der eine Million Euro pro Monat kassiert, vom Tisch.

Zuletzt war Lewandowski mit blassen Auftritten und einem Disput mit Coach Jupp Heynckes nach einer Auswechslung im Bundesliga-Spiel gegen Köln (3:1) aufgefallen. Der Pole hatte seinem Coach den Handschlag verweigert, wurde daraufhin von Heynckes öffentlich kritisiert.

(wem)