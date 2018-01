Klausel! So darf Messi den FC Barcelona verlassen

Sollte sich Katalonien von Spanien abspalten, hätte das direkte Auswirkungen auf den FC Barcelona. Denn in Messis neuem Vertrag ist eine Klausel enthalten, wonach der Argentinier die Blaugrana in diesem Fall ablösefrei verlassen könnte. Dies berichtet die Tageszeitung El Mundo.

Die Klausel wird wirksam, wenn der FC Barcelona nach der katalanischen Unabhängigkeitserklärung nicht in einer der vier größten europäischen Ligen spielt. Das sind die Primera Division, die Premier League, die Serie A und die deutsche Bundesliga.

LaLiga-Chef Javier Tebas hatte bereits erklärt, Barcelona im Falle der katalanischen Unabhängigkeit die Spielgenehmigung zu entziehen. Besonders bitter: Zuletzt wurden Gerüchte laut, Barca könnte in der französischen Ligue 1 Unterschlupf finden. Doch die ist nur die fünftstärkste europäische Liga.

Barca als Aushängeschild

Die Klausel bringt den Verein nun in eine Zwickmühle. Denn der FC Barcelona gilt als Aushängeschild Kataloniens, ist ein Identitätsfaktor. Zahlreiche Stars des Klubs – allen voran Gerard Pique – treten offen für die Unabhängigkeit ein. Auch Messi selbst bestritt bereits Spiele für die offiziell nicht existente katalanische Fußballnationalmannschaft.

Nach dem nicht anerkannten Referendum vom 1. Oktober hatte der mittlerweile ins belgische Exil geflohene katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont am 27. Oktober die Unabhängigkeit ausgerufen. In den vom spanischen Staat am 21. Dezember abgehaltenen Neuwahlen gingen ebenfalls die Separatisten als Sieger hervor.

(wem)