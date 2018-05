Klopp macht sich vor CL-Finale über Kritiker lustig

Jürgen Klopp und der FC Liverpool – das passt! Der Deutsche gilt aufgrund seiner emotionellen Art als großer Motivator, hat es so zu großer Beliebtheit an der Merseyside gebracht. Auch weil Klopp den Erfolg zum FC Liverpool zurückbrachte.

So stehen die "Reds" erstmals seit elf Jahren in einem Endspiel der "Königsklasse", der letzte Titel ist 13 Jahre her. Damals wurde eine historische Aufholjagd gegen den AC Milan mit dem Titel belohnt.

Damals wie heute ist das Liverpooler Erfolgsrezept der Angriff. Mit Mohamed Salah haben die "Reds" den begehrtesten Stürmer Europas in den Reihen. Der Ex-"Bulle" Sadio Mane und Roberto Firmino bilden die kongenialen Sturmpartner. Das fulminante Trio muss oft die Abwehr-Patzer ausmerzen. Das gelang in der laufenden Saison vor allem in der Champions League. Mit 46 Toren stellten die "Reds" auf dem Weg ins Finale einen neuen Rekord auf.

Klopp will es den Kritikern zeigen

Deshalb soll jetzt der Titel her. "Wir werden richtig ,on fire´ sein", versprach der Deutsche, der sich in der Rolle des Außenseiters pudelwohl fühlt. "Erfahrung ist wichtig im Fußball, aber wir haben die Leidenschaft. Mit dem Sieg wäre eine außergewöhnliche Reise perfekt."

Dann hätte es Klopp auch seinen Kritikern gezeigt. "Im Finale stehen zwei Trainer, die keine Ahnung von Taktik haben. Was sagt das wohl über das Spiel aus", scherzte der 50-Jährige. Doch die Final-Statistik spricht gegen ihn. Klopp verlor seine letzten fünf Finals.

