Klopp tönt vor Real-Hit! "Silber interessiert keinen"

Ein 2:4 in Rom reichte dem FC Liverpool wegen der fulminanten Vorstellung an der Anfield Road (5:2) zum Finaleinzug in der Champions League. Einen Tag zuvor hatte Real Madrid den FC Bayern aus dem Bewerb geworfen, zum dritten Mal in Folge die Final-Teilnahme fixiert.

Für einen Leckerbissen und ein Torspektakel ist alles angerichtet. Beide Teams sind aktuell vor allem für ihre dominante Offensive, nicht aber für stabile Abwehr-Leistungen bekannt.

Jürgen Klopp gab sich schon kurz nach der nervenaufreibenden Partie in Rom zuversichtlich. Liverpool werde sich im Finale keinesfalls verstecken. "Silbermedaillen interessieren niemanden", tönte der Trainer der Reds.

Er warnte Real: "Wir werden on fire sein!"

Einen Favoriten auszumachen ist schwer. Real hat in den vergangenen Jahren sein Sieger-Gen mehrfach unter Beweis gestellt. Liverpool gilt mit seinem brandgefährlichen Umschaltspiel als großer Favoritenschreck.

(Heute Sport)