Klose kehrt zu Ex-Klub Bayern München zurück

Nachdem die Münchner am Freitag die Vertragsverlängerungen der Routiniers Arjen Robben und Rafinha bekanntgaben, wurde eine weitere Personalie geklärt. Mit Miroslav Klose kehrt in der kommenden Saison ein ehemalige Star-Stürmer der Münchner an die Säbener Straße zurück.

Der 39-jährige ehemalige Weltklasse-Angreifer verstärkt den Trainerstab der Bayern, wird in der kommenden Saison die Münchner U17 betreuen. "Es ist unsere Philosophie, verdiente Spieler an den Klub zu binden. Daher bin ich sehr froh, dass Miro Klose seinen Erfahrungsschatz an unsere Nachwuchstalente weitergeben und uns bei deren Ausbildung als Trainer künftig helfen wird", lobte Sportchef Hasan Salihamidzic.

Klose stürmte zwischen 2007 und 2011 für die Bayern, erzielte in 98 Spielen 24 Treffer für die Münchner und feierte zwei Mal den Meistertitel und zwei Cupsiege.

Aktuell ist Klose im Trainerteam von DFB-Coach Jogi Löw tätig, wird auch bei der WM in Russland im Einsatz sein, bevor der WM-Rekordtorschütze seinen Job in München antritt.

