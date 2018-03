Klub-Ikone Krankl holt zum Rapid-Rundumschlag aus

Hans Krankl schoss als Spieler 266 Tore für Rapid Wien. Der "Goleador" ist eine Klub-Ikone in Wien-Hütteldorf. Die aktuelle Entwicklung beim Rekordmeister sieht er seit Jahren skeptisch. Jetzt platzte ihm der Kragen.

Umfrage Qualifiziert sich Rapid Wien in dieser Saison für den Europacup? Ja, Rapid kratzt die Kurve.

Nein, Rapid spielt nächste Saison nicht in Europa.

Ich weiß es nicht.

Der Sky-Experte ging in der Sendung "Talk & Tore - Die Tipico Fußballdebatte" hart ins Gericht mit seinen Nachfolgern im grün-weißen Dress.



"Beschämend, ohne Leidenschaft, ohne Einsatz"

Das 0:0 in Altach ordnete Krankl als "grauenhaft" ein: "Es war beschämend, ohne Leidenschaft, ohne Einsatz, ohne Zweikampf. Sehr wenig Kreativität. Wenn irgendwer von vielen Chancen gesprochen hat, dann war ich bei einem anderen Match. Altach ist auch weit entfernt von der Form, die sie zu Hause einmal gehabt haben. Diese Vorstellung war grauenhaft."

"Das hat mit Bickel und Djuricin überhaupt nichts zu tun"

Bei 19 Punkten Rückstand auf Red Bull Salzburg nimmt Krankl vor den heißen Wochen im Kampf um einen Europacup-Platz vor allem die Spieler in die Pflicht. "Das hat mit Bickel und Djuricin überhaupt nichts zu tun. Man muss einmal die Spieler zur Verantwortung ziehen. Es kann doch keiner glauben, dass Goran Djuricin zu den Spielern sagt, ihr müssts so spielen, wie sie in Altach gespielt haben."

"Sie müssen wissen, was es heißt, eine Rapid-Dress anzuziehen"

Krankl zieht Vergleiche zu seiner aktiven Zeit – und ortet akuten Verbesserungsbedarf. "Man ist kein Unmensch. Schlecht haben wir alle gespielt. Aber das war ohne Wille, ohne Überwindung, ohne Kampfgeist, gar nichts. Das hat der Trainer sicher nicht gesagt. Daher hat das mit dem Trainer nichts zu tun. Sie müssen einmal wissen, was es heißt, eine Rapid-Dress anzuziehen. Immer wenn es bei Rapid nicht rennt, dann kommt eine Legende und muss erzählen, was es heißt, eine Rapid-Dress anzuziehen. Das ist so fad und hat einen Bart. Aber es ist wahr."

(mh)