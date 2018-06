Knalleffekt! Ronaldo wird Real Madrid verlassen

Neue Details zur Zukunft von Cristiano Ronaldo! Laut einem Bericht der portugiesischen Sportzeitschrift "Record" will der Superstar von Real Madrid die Königlichen unbedingt verlassen - und das noch diesen Sommer. Die Entscheidung sei "unwiderruflich".

Vertrauensbruch als Hauptgrund

Demnach soll Real-Präsident Florentino Perez sein Versprechen, Ronaldos Gehalt deutlich zu verbessern, nicht eingehalten haben. Aktuell soll der Portugiese 21 Millionen Euro im Jahr verdienen, gefordert werden allerdings 37 Millionen. Allerdings gehe es "CR7" nicht ums Geld, sondern um die Anerkennung.

