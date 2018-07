Knappe Pleite bei Stadion-Eröffnung für die Austria

Knappe Pleite! Das erste Spiel der Wiener Austria in der um 42 Millionen Euro runderneuerten Generali Arena ging verloren. Ehrengast Borussia Dortmund präsentierte sich als violetter Party-Schreck, gewann mit 1:0. Alexander Isak erzielte den allerersten Treffer im neuen Veilchen-Schmuckkasterl.

Jubel für Prohaska und Kevin

Großen Jubel gab es bereits vor dem Ankick. Herbert Prohaska sang mit Peter Art die neue Hymne "Der 12. Mann", wurde als violetter Stadion-Patron vom violetten Anhang gefeiert. Genauso wie der kleine Kevin, der an einer linksseitigen Hemiparese leidet, deshalb im Rollstuhl sitzt. Doch der große Austria-Fan ließ es sich nicht nehmen, von Alexander Grünwald und Patrick Pentz gestützt, mit den Mannschaften aufs Feld zu gehen. Da gab es Applaus und Standing Ovations. Ein echter Gänsehaut-Moment.

Davon erlebten die lautstarken Fans in den folgenden 90 Minuten zahlreiche weitere. Im offensiv geführten Freundschaftsspiel hatte Bright Edomwonyi die ersten Chancen zur Führung auf dem Fuß (8., 30.).

Isak ist erster Torschütze

Der BVB kam unter Stöger-Nachfolger Lucien Favre nur langsam in die Gänge. Maximilian Phiilipp scheiterte gleich zwei Mal am starken "Pink Panther" Patrick Pentz (21., 35.). Doch in der 39. Minute war der Ball dann im Tor. Alexander Isak traf nach Zuspiel von Christian Pulisic aus dem Rücken der Abwehr, verpasste drei Minuten später den Doppelpack (42.).

Die größte Ausgleichsmöglichkeit der Wiener vergab Neuzugang Alon Turgeman in der 44. Minute, scheiterte im Eins-Gegen-Eins am BVB-Schlussmann Marwin Hitz. Nach dem Seitenwechsel litt der violette Spielfluss unter den zahlreichen Wechseln. Einen Abschluss von Florian Klein klärte Nuri Sahin in der 60. Minute von der Linie. Im Austria-Tor konnte sich Ivan Lucic, der die zweiten 45 Minuten bestritt, mit Paraden gegen Sebastian Rode (69.) und Marius Wolf (79.) auszeichnen.

"Wir sind es angegangen wie ein Pflichtspiel. Das Eröffnungsspiel gegen so einen prominenten Gegner zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Wir haben einige Dinge richtig gemacht, haben in der ersten Hälfte aber zu viele Chancen zugelassen. Da hat man dann die Qualität der Dortmunder gesehen", bilanzierte Austria-Coach Thomas Letsch.

Der violetten Party tat die hauchdünne Testspielpleite trotzdem keinen Abbruch. Die 17.000 Fans bejubelten mit ihrem Team die neue Heimat. Endlich z´Haus.



Austria spielte mit: Pentz (46., Lucic) - Klein, Madl (86., Kadiri), Igor (74., Schoissengeyr), Salamon (86., Gassmann) - Grünwald (74., Demaku), Ebner (16., Hahn), Prokop (86., Serbest), Matic (82., Sarkaria) - Turgeman (74., Venuto), Edomwonyi (63., Friesenbichler)

