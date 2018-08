Christoph Knasmüllner ist Rapids neuer Stangen-König! Seitdem der Ex-Admiraner das grün-weiße Trikot trägt, hat der 26-Jährige bereits fünf Mal Aluminium getroffen.

Rapid und das Alu-Pech – das ist nicht neu! In der vergangenen Saison hatten die Grün-Weißen großes Pech mit dem Torgehäuse, insgesamt 26 Mal klatschte der Ball an die Stange oder Latte – absoluter Höchstwert.

Geht es mit dem Alu-Pech für Rapid auch in dieser Saison so weiter? Sieht so aus. Zumindest Christoph Knasmüllner scheint die Stangen und Latten magisch anzuziehen. Der neue grün-weiße Spielmacher mit der Nummer 28 hat in sieben Saisonspielen bereits fünf Mal Aluminium getroffen.

Im Heimspiel gegen den SCR Altach (1:1) ging die Misere von Knasmüllner los. Gegen die Vorarlberger scheiterte "Knasi" gleich doppelt an der Stange, Rapid vergab dadurch die Chance auf drei wichtige Liga-Punkte.

Beim Europacup-Hinspiel (1:2) gegen Slovan Bratislava rettete die Latte für die Slowaken bei einem herrlichen Schupfer des 26-Jährigen. Im Rückspiel (4:0) platzte Knasmüllner der Knoten, er traf gleich im Triplepack, doch auch hier scheiterte er einmal an der Latte.

Auch bei der enttäuschenden 1:2-Niederlage beim LASK hätte der Mittelfeld-Mann in der 22. Minute die Führung besorgen können, diesmal verhinderte die Außenstange den Treffer.

Noch bitterer: Neben dem Alu-Pech vergab Knasmüllner auch noch einen wichtigen Elfmeter gegen den LASK.

