Kopf-ab-Geste! Türkei-Kapitän rastet völlig aus

Es sind nicht die Wochen des Cenk Tosun. Erst sorgte er für Aufregung, als er gemeinsam mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayip Erdogan für ein Foto posierte. Wie Özil und Gündogan wurde auch Tosun in Deutschland geboren, er entschied sich aber für eine Team-Karriere im Heimatland seiner Eltern.

Jetzt steht Tosun aber selbst im Mittelpunkt des nächstes Skandals. Beim 2:2 der türkischen Nationalmannschaft im Test gegen Tunesien sah der 26-Jährige die Rote Karte. Zuvor hatte er völlig außer sich vor Wut in Richtung der Tribüne geschrien und gestikuliert und machte eine bedrohliche Kopf-Ab-Geste in Richtung der Fans. Gleiche mehrere Mitspieler hatten alle Hände voll zu tun, ihn zurückzuhalten.

Aber warum rastete Tosun derart aus? Türkische Medien berichten von Feuerwerkskörpern, die durch das Stadion geworfen wurden und dabei nur knapp in der Reihe hinter Tosuns Vater gelandet waren.

"Habe Fans gesagt, dass sie falsch liegen"



"Als ich mich umgeschaut habe, habe ich einen Streit gesehen, in den mein Vater verwickelt war", erklärt Tosun. "Ich wusste nicht genau, was los war. Ich habe den Fans gesagt, dass sie falsch liegen, wenn sie ihn bedrohen. Es war unwürdig von mir“. Sein Verhalten tue ihm leid: "Charakter ist wichtiger als Fußball. Es war eine unpassende Geste. Ich verspreche, dass es nicht wieder passieren wird."

An Zeit zum "Abkühlen" und Nachdenken mangelt es Tosun jetzt nicht. Bei der WM ist der Mittelstürmer mit seiner Elf ohnehin zum Zusehen verdammt. Die Türken scheiterten in ihrer Quali-Gruppe an Island und Kroatien.

(red.)