Künstliche Hüfte! Erneute Operation bei Beckenbauer

So elegant wie in seinen jungen Jahren wird der "Kaiser" Franz Beckenbauer nie wieder über ein Fußballfeld laufen. Dank einer erfolgreichen Operation, bei der eine künstliche Hüfte angesetzt wurde, sollte sich der 72-Jährige in naher Zukunft aber zumindest wieder schmerzfrei bewegen können.

"Die Operation ist so weit gelungen", freut sich Beckenbauer im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. "Wenn die Ärzte zufrieden sind, bin ich auch zufrieden. Ich werde gleich meine erste Schritte gehen." Mit Krücken wohlgemerkt...

Deutschlands Fußball-Ikone hat auch eine originelle Erklärung parat, warum ihm seine schmerzende rechte Hüfte zuletzt sogar das innig geliebte Golfspielen vermieste. "Ich musste in den Länderspielen immer für Günter Netzer mitlaufen", scherzt der Ehrenpräsident des FC Bayern München. "Für ihn habe ich gerne meine Hüfte geopfert."

(red.)