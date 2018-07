Kultkicker geht mit Model-Freundin nackt baden

Der Däne Nicklas Bendtner, genannt "Lord" genießt unter Fußball-Fans Kultstatus. Jetzt zog der einstige Arsenal-Star, der heute in für Rosenborg Trondheim kickt, blank und teilt seinen Schnappschuss vom Baden in einem See stolz via Instagram mit der ganzen Welt.

Aus dem "Lord" wurde somit kurzerhand "Aquaman" und das blieb auch seinem ehemaligen Wolfsburg-Kollegen Ivan Perisic nicht verborgen. "Ich war mit dem Fisch fechten", scherzte Bendtner in einem Kommentar in Richtung von Kroatiens WM-Star.

Aufmerksamen Beobachtern blieb freilich nicht verborgen, dass der Norweger nicht alleine beim Nacktbaden war. An seiner Seite war sein neuester "Fang", das dänische Supermodel Philine Roepstorff.

Die 25-jährige Schönheit mit den Maßen 82-63-91 servierte für Bendtner erst vor wenigen Wochen den Mainzer Profikicker Emil Bergreen ab. Auf Instagram folgen ihr fast 260.000 Fans – kein Wunder bei den Schnappschüssen, die sie postet...

(Heute Sport)