Kurios! Barcas zweitbester Torschütze ist der Gegner

Haben die Gegner vor Messi und Barcelona in der Champions League etwa soviel Angst, dass sie sich den Ball selbst ins eigene Tor schießen? Was unglaublich klingt, wird von einem Blick in die Statistik-Bücher untermauert.

Fakt ist, dass Messi in dieser Spielzeit bei sechs Toren in der Königsklasse hält. Der zweitbeste Torschütze des Klubs? Das sind die Gegner, denen gegen die Katalanen in der aktuellen Saison bereits fünf Eigentore unterliefen. Mittwochabend versenkte die Roma beim 1:4 im Camp Nou den Ball gleich zweimal im eigenen Tor.

Danach herrscht lange Flaute in der Barca-Torbilanz, mit gerade einmal einem Tor müssen sich sechs Profis den klubinternen dritten Platz teilen. Eine kuriose Statistik, die es so auch noch nie gegeben hat!

