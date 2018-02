Kurios: Deshalb spielen die Bayern heute um 18:30 Uhr

Die Bayern sind heute gegen den Spitzenreiter der dritten Liga klarer Favorit. Die Vorfreude beim "Underdog" auf das Spiel des Jahres ist groß. "Wir werden aber keinen PR-Kick daraus machen", stellt Paderborn klar.

Die Partie wird bereits um 18:30 Uhr angepfiffen. Schuld daran ist eine schräge Bestimmung der Stadt. In der Paderborner Benteler-Arena dürfen nach 22 Uhr keine Spiele mehr stattfinden. Um diese Zeit endet nämlich die Betriebserlaubnis. Die Regelung besteht, seit 2009 drei Anwohner nach einem Spiel klagten und Recht bekamen.



Elferschießen wäre möglich

Damit sich vor der "Sperrstunde" heute auch eine mögliche Verlängerung und ein Elfmeterschießen ausgehen, erfolgt der Ankick am späten Nachmittag. Das Ausweichen in ein anderes Stadion schloss Paderborn vorzeitig aus. "Wichtig ist, dass wir daheim spielen", erklärte Coach Steffen Baumgart.



Schlechter Rasen als Spielverderber?

Ein Vorteil für den Drittliga-Tabellenführer könnte der ramponierte Rasen sein. In Paderborn wird erstmals ein Video-Schiri eingesetzt. Um das System zu testen, fanden in den letzten Tagen zwei Probespiele der Nachwuchsteams statt.

Im zweiten Dienstag-Viertelfinale (20.45 Uhr) empfängt Leverkusen Werder Bremen. Die Partie läuft auf Sky und ARD. Am Mittwoch trifft Frankfurt auf Mainz (18:30 Uhr) sowie Schalke auf Wolfsburg (20:45 Uhr).

Done with our final preps for tomorrow 👊🏾 @FCBayern #da27 pic.twitter.com/06sunxoR1x