Kurios! Englisches Team spielt in Wurst-Trikots

Dieses Trikot ist der Hingucker schlechthin! Die Amateur-Kicker des Bedale AFC aus England laufen künftig als lebende Hotdogs über den Platz. Der kleine Verein wird vom lokalen Wurstfabrikanten gesponsert.

"You'll never pork alone" ist das Saison-Motto der Amateur-Spieler des AFC Bedale aus der Grafschaft North Yorkshire. Die Mannschaft spielt ab sofort in schrägen Hotdog-Trikots. Schon im Vorjahr kickten die Engländer in Wurst-Leiberl.

Positiver Nebeneffekt: Das Trikot ist im Fanshop bereits ausverkauft, es gibt tausende Anfragen für das eigenwillige Stück Stoff.

(Heute Sport)