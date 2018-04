Kurios! Ibrahimovic droht ein Verbot für die WM 2018

Wirbel um Schweden-Star Zlatan Ibrahimovic! Der Schwede, der aktuell in der MLS für Furore sorgt, liebäugelt mit einem Comeback in der Nationalmannschaft. Kurz vor dem Start der WM in Russland droht dem 36-Jährigen aber ein Teilnahme-Verbot.

Die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic ins Drei-Kronen-Team wird immer unwahrscheinlicher. Dem Stürmer-Star droht nun sogar ein Teilnahmeverbot, der Grund ist kurios.

Wetten und Glücksspiel verboten

Weil Zlatan einen Werbe-Deal mit Wettanbieter "Bethard" hat, droht ihm der Ausschluss von FIFA-Bewerben. Die Statuten verbieten nämlich Spielern direkt und indirekt an Wetten, Lotterien und Glücksspielen teilzunehmen. Auch eine Partnerschaft fällt in diese Kategorie.

Schwedens Fußball-Generalsekretär Hakan Sjöstrand hofft allerdings auf eine Einigung mit der FIFA: "Der Kontext ist unterschiedlich, der Werbe-Deal hat mit den Regeln der FIFA und dem Ethik-Code nichts zu tun."





