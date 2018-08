Kurios! Polizei verhaftet Spieler während Partie

Das Cup-Duell zwischen den peruanischen Fußballklubs Sport Huanta und Union Kimbiri wurde zum Krimi, aber nicht wegen des Resultats. 25 Minuten sind in der zweiten Halbzeit im Eloy-Molina-Robles-Stadion gespielt und Gastgeber Huanta führt 2:0.

Dann stürmen nach einem Pfiff des Schiedsrichters plötzlich Polizisten auf den Rasen und führen einen Spieler von Union Kimbiri ab. Es handelt sich um Cesar Montalvo, der eigentlich José Anthony Larraín Contreras heißen und seit zwei Jahren unter falscher Identität unterwegs sein soll. Dies wirft die Justiz laut einem Bericht des peruanischen Sport-Senders América Deportes dem Fußballer vor. Er habe Montalvos Namen missbraucht und unter diesem für verschiedene Vereine in Perus unteren Ligen gespielt, lautet die Anschuldigung.

Die Partie muss unterbrochen werden und der Beschuldigte neben dem Platz ein Formular ausfüllen. Danach führten die teils in Kampfmontur aufgefahrenen und mit Schlagstöcken ausgerüsteten Polizisten den Mann zu einem Streifenwagen. Der Verhaftete wird abtransportiert. Die Szenen sind filmreif. Die ganze Betrugsgeschichte erinnerte an den Streifen "Catch me if you can", in dem Leonadro DiCaprio verschiedene fremde oder gar erfundene Identitäten übernimmt, um sich zu bereichern und ein Luxusleben genießen zu können.

Disput um Ersatzspieler

Nach dem Polizeieinsatz folgt die Fortsetzung des Krimis. Die Trainer beider Mannschaften beginnen zu streiten. Denn der Kimbiri-Coach will anstelle des mutmaßlichen Identitätsbetrügers einen Ersatzspieler einwechseln. Sein Konkurrent protestiert mit dem Verweis darauf, dass kein Spieler ausgewechselt werden kann, der sich nicht auf dem Platz befindet.

Über den Ausgang der Partie kursieren bei südamerikanischen und europäischen Medien zwei Versionen im Netz. Die einen berichten, dass sich die Teams geeinigt haben, das Spiel normal abgepfiffen wurde und Huanta mit einem 2:0-Sieg in die nächste Cuprunde einzog. Andere vermelden hingegen einen Rückzug von Union Kimbiri, wodurch sich das Heimteam automatisch für die nächste Runde qualifizierte. Wie auch immer: Sport Huanta ist definitiv weiter, während die Gäste wohl einen Ersatz für Cesar Montalvo alias José Anthony Larrain Contreras suchen müssen.

