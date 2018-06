Kuriose Verbote! So will Frankreich den WM-Titel

Was ist nötig, um den WM-Titel zu holen? Klar, man benötigt eine gute Mannschaft, eine optimale Vorbereitung – und Disziplin. Die wird bei Frankreich groß geschrieben. Teamchef Didier Deschamps hat für praktisch alle Bereiche des Kicker-Alltags genaue Regeln aufgestellt. Hier eine Liste, was seine Truppe bei der WM-Endrunde in Russland darf oder nicht darf.

Schlafen: Nach einem Spiel sind zehn Stunden Schlaf Pflicht. Nach dem Training gibt es eine Ruhe-Einheit von maximal 90 Minuten.

Trinken: Nach jeder Trainingseinheit werden 1,5 Liter Wasser getrunken. Hat es mehr als 20 Grad, muss die Temperatur des Wassers 5 Grad haben.

Essen: Kürbiskerne sind erwünscht, Kartoffelpüree gibt es nur in kleiner Menge. Pasta, Reis und Müsli sollen für Energie sorgen, Gemüse, Trockenfrüchte und Schokolade die Nährstoffe liefern. Pute, Eier und Milchprodukte sollen die Kraft erhöhen.

Streng verboten: Weißbrot und Softdrinks.

Was bei den Franzosen auf keinen Fall fehlen darf, ist Käse. Der Teamkoch soll bereits mehrere Käsereien in Russland besucht haben. Bestellte Menge: mehr als 200 Kilo!

(heute.at)