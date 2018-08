LASK-Kracher gegen Besiktas nicht live im TV

In der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation gastiert der LASK beim türkischen Spitzenklub Besiktas Istanbul (20 Uhr). Auf das "Spiel des Jahres" bei den lautesten Fußballfans Europas haben die Anhänger der Oberösterreicher lange hingefiebert. Doch nun folgt die Ernüchterung.

Denn für die LASK-Fans bleibt der Fernsehschirm heute schwarz. Das Gastspiel im Vodafone-Parkwird nicht live im TV übertragen.

Der ORF und Pul4 haben sich nicht um die Übertragungsrechte bemüht. Dem oberösterreichischen Lokalsender LT1, der beide Duelle des LASK gegen Lilleström gezeigt hatte, sind die TV-Rechte zu teuer, wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten. Es gibt auch kein Entgegenkommen der Türken.

Die Heimspiele produziert der LASK selbst, überträgt sie via LT1 live im TV. So auch das Rückspiel kommenden Donnerstag. Für das Duell in Istanbul ist der Klub nun bemüht, einen Live-Stream zustande zu bringen.

In ORFeins ist sind am Donnerstag die Duelle Sturm Graz gegen Larnaca (19 Uhr) und Slovan Bratislava gegen Rapid Wien (21.05 Uhr) zu sehen.

(wem)