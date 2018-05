LASK-Spezialist Murg visiert das "Stockerl" an

Showdown um Rang drei! Rapid benötigt am Samstag (16 Uhr) einen Auswärtssieg gegen den LASK, um die Linzer vom "Stockerl" zu stoßen – und die "dritte Ära" von Coach Goran Djuricin erfolgreich zu starten.

"Unser Ziel ist ein Sieg. Aber wir sind nur zwei Punkte hinten, könnten sie also auch mit einem Remis noch einholen", rechnet Thomas Murg im "Heute"-Talk vor.

Murg geigt gegen LASK auf

Der Aufsteiger hat die letzten sieben Partien gewonnen. Gegen Rapid gab es allerdings noch nichts zu holen – drei Duelle, drei Pleiten. Das liegt vor allem an Murg, der an vier der fünf Rapid-Treffer gegen den LASK direkt beteiligt war (zwei Goals, zwei Assists) – und in Topform ist.

Sechs Mal trug sich der 23-Jährige im April in die Schützenliste ein. "Ich fühle mich gut. Ich hatte in dieser Saison keine Verletzung, war immer fit. Ich bin voll im Saft. Ich bin jetzt abgeklärter, habe einen Lauf. Vor drei Monaten wären die Bälle an die Stange gegangen", sagt Murg, der bei sechs (!) Aluminium-Treffern hält. Kollegialer Nachsatz: "Aber ich mach die Tore ja nicht allein, ich bekomme super Pässe, bekomme die Bälle, wie ich sie brauche."

Abgang (vorerst) kein Thema

Fakt ist: Mit seinen starken Leistungen dribbelt sich Murg auch in die Notizblöcke so mancher Scouts. An einen Wechsel denkt der Jungvater aber nicht. "Ich habe meinen Vertrag erst im Vorjahr verlängert, fühle mich bei Rapid sehr wohl. Es läuft für mich sehr gut, die Familie fühlt sich wohl", sagt der Mittelfeldmann. "Sollte etwas Interessantes reinkommen, hört man es sich natürlich an. Aber ich muss nicht in diesem Sommer ins Ausland wechseln. Ich werde mich sicher nicht anbieten, sondern will versuchen, mit Rapid den nächsten Schritt zu machen."

