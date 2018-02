3:1! LASK dreht frühen Rückstand gegen Austria

Nächste Heimniederlage für die Austria! Die Veilchen mussten sich trotz 1:0-Führung dem LASK vor 5.600 Zuschauern mit 1:3 geschlagen geben. Es war die fünfte Heimniederlage im elften Spiel der Wiener im Ausweichquartier Ernst-Happel-Stadion. Die Elf von Thorsten Fink konnte vor allem spielerisch nicht überzeugen, verliert nun den Anschluss an die Europacup-Plätze.

Austria-Führung gegen Spielverlauf

Die Gäste aus Oberösterreich fanden besser in die Partie, kamen durch Samuel Tetteh, der knapp verzog (8.) und dem Ex-Veilchen James Holland, der drüberköpfte (21.) zu hochkarätigen Chancen.

Besser machte es die Austria, die mit ihrem ersten Torschuss gleich in Führung ging. Felipe Pires erzielte in der 15. Minute ein Traumtor, schlenzte den Ball vom Strafraumeck in den langen Winkel (15.).

Linzer drehen das Spiel

Doch die Linzer Offensivbemühungen machten sich bezahlt. Der LASK kam in der 36. Minute durch Thomas Goiginger nach Doppelpass mit Joao Victor zum Ausgleich. Noch vor dem Seitenwechsel hatten die Oberösterreicher durch Gernot Trauner und Felix Luckeneder eine Doppelchance (45+2.). Dominik Prokop musste auf der Linie klären.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig an der Charakteristik der Partie. Die Veilchen hatten große Probleme im Spielaufbau. Der LASK blieb bissiger. Zuerst vergab Joao Victor noch die Chance zur Führung (60.), ehe "Joker" Mergim Berisha in der 80. Minute nach einer Holland-Auflage zum 2:1 einschoss.

Die Antwort der völlig verunsicherten Veilchen blieb aus, stattdessen köpfte Felix Luckeneder via Latte den Endstand von 3:1 (89.).

(wem)