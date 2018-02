3:1 gegen Paris! Ronaldo sticht Neymar klar aus

Real gegen PSG, Ronaldo gegen Neymar - was wie ein würdiges Endspiel der Königsklasse klingt, ist "nur" das Achtelfinale.



Das Hinspiel in Madrid entschieden die Real-Stars mit 3:1 für sich. Rabiot schoss die Pariser zunächst mit 1:0 in Front (33.), doch Weltfußballer Ronaldo markierte in der 45. Minute den umjubelten Ausgleich. In der Schlussphase schlugen die Titelverteidiger dann noch im Doppelpack zu: Erst traf Ronaldo zum 2:1 (83.), dann stellte Marcelo mit seinem Traumtor zum 3:1 den Endstand her (86.).

Real hat im Rückspiel nun alle Trümpfe in der Hand. Allerdings würde PSG ein 2:0 nach 90 Minuten reichen, um die Verlängerung zu erzwingen. Es bleibt also hochspannend!



Rabiot schockt den Titelverteidiger



Im ausverkauften Bernabeu-Stadion übernahmen zu Beginn die Hausherren das Kommando. Nach drei Minuten tauchte Ronaldo bereits das erste Mal gefährlich vor dem Tor der Franzosen auf, sein Volley-Schuss streifte nur knapp am linken Pfosten vorbei. Nach zehn Minuten war der Anfangselan aber verpufft, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Neymar wurde in seinen Aktionen immer gefährlicher, die Führung für PSG erzielte aber Adrien Rabiot. Von der Ferse des Real-Verteidigers Nacho landete der Ball beim Mittelfeldspieler, der aus 13 Meter mit dem Innenrist abzog und so das 1:0 für die Pariser erzielte.

Neymar schwalbt, Ronaldo trifft

Die „Königlichen“ wankten, schlugen dank Ronaldo aber noch vor der Pause zurück. Nach einem Foul an Kroos im Strafraum verwandelte der Portugiese den fälligen Elfmeter eiskalt – 1:1 (45.).

In Hälfte zwei flachte das Tempo der bis dato äußerst unterhaltsamen Partie etwas ab. Der zuvor mit Gelb verwarnte Neymar hatte in der 62. Minute Glück, als er nach einer plumpen Schwalbe direkt vor den Augen des Linienrichters nicht mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Es roch bereits schwer nach einem Unentschieden, doch dann schlug Ronaldo noch einmal zu. Nach einem Stanglpass von Asensio drückte er den Ball mit dem Bauch zum 2:1 über die Linie. Für den 31-Jährigen war es bereits das elfte Tor in der laufenden Champions-League-Saison. Dann durfte auch Marcelo noch ran: Nach einer tollen Kombination markierte er mit einem Volleyschuss unter die Latte das finale 3:1 für die Madrilenen.

Der Live-Ticker zum Nachlesen:





