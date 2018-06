Lainer vor Italien-Transfer! Salzburg will 15 Millionen

Verliert Red Bull Salzburg einen Leistungsträger? Der Transfer von Rechtsverteidiger Stefan Lainer zum SSC Neapel steht kurz bevor.

Traum von Top-Liga

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, möchte der 25-Jährige gerne nach Italien wechseln. Die Liste an Interessenten ist lang. Neben Napoli sollen auch die Top-Klubs Juventus und Lazio Rom an ihm dran sein. Gemäß "Sky Italia" steht eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro im Raum.

Wunsch nach neuem Abenteuer

Lainer selbst macht kein Geheimnis aus seinen Wechselabsichten.

"Ich möchte nun schon den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Es wäre schon cool, in einer der großen europäischen Ligen zu spielen. Ein Wechsel nach Italien wäre ein echtes Abenteuer mit einer neuen Sprache und einer neuen Kultur", so der gebürtige Salzburger.

Mit starken Leistungen empfohlen

In der vergangenen Saison hatte Lainer sich zu einem echten Leistungsträger bei den Mozartstädtern entwickelt. Besonders in der Europa League konnte er mit tollen Leistungen groß aufzeigen. Nach dem sensationellen Vorstoß bis ins Halbfinale wurde Lainer von der UEFA ins Team der Saison gewählt.

Nach dem 0:3 mit dem Nationalteam gegen Brasilien befindet sich der Teamspieler auf Urlaub.

Der Poker um die Ablösesumme läuft. Salzburgs Schmerzgrenze bei Lainer, der noch bis 2022 Vertrag hat, liegt bei 15 Millionen Euro.

(Heute Sport)