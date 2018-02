0:1! Leader Sturm verliert Debüt von Coach Vogel

Das Debüt von Heiko Vogel auf der Trainerbank von Sturm Graz ist so richtig in die Hose gegangen. Unter dem Nachfolger von ÖFB-Teamchef Franco Foda verlor der Winterkönig den Frühjahrs-Auftakt in Mattersburg mit 0:1. Auffallend dabei: Die Grazer brachten nur einen einzigen Torschuss zustande.

Den Goldtreffer für die Burgenländer erzielte Markus Pink in der 31. Minute nach einer Grgic-Ecke. Dabei entblößte die Abwehr der Steirer große Lücken. Pink konnte unbedrängt am Fünfer einlaufen und den Ball ins Tor köpfen.

Der Mattersburger Stürmer ließ Chancen auf einen höheren Sieg aus (21., 34.), Smail Prevljak (75.) und Andreas Gruber (80.) scheiterten nach dem Seitenwechsel am Sturm-Schlussmann Jörg Siebenhandl.

Die Gäste blieben offensiv bis auf einen Stangenschuss von Fabian Koch (50.) lange harmlos. In der Schlussphase scheiterte Philipp Huspek mit einer Volley-Abnahme am Mattersburger Keeper Markus Kuster (95.).

Damit kann RB Salzburg mit einem Sieg über die Admira am Samstagabend die Tabellenführung übernehmen.









(Heute Sport)