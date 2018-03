Legendärer Auszucker: 20 Jahre "Flasche leer!"

Genau heute vor 20 Jahren kam es in München zum wohl legendärsten Wutausbruch in der Fußball-Geschichte. Bayern-Coach Giovanni Trapattoni setzte am 9. März 1998 zu seinem "Flasche leer"-Rundumschlag an.

Der Italiener kritisierte die Einstellung seiner Spieler und zuckte bei einer Pressekonferenz völlig aus. Nach einer 0:1-Niederlage gegen Schalke platzte dem Trainer der Kragen. "Was erlaube Strunz?!" und "wie Flasche leer" sind bis heute legendär. Wir haben das geniale Video ausgegraben!

Auch der aktuelle Bayern-Coach Jupp Heynckes kann sich noch sehr gut an die Worte von Trapattoni erinnern. Der Deutsche fand es "köstlich":



(Heute Sport)