Leipzig-Aus: Das plant Hasenhüttl für die Zukunft

Ralph Hasenhüttl feierte in der Deutschen Bundesliga mit RB Leipzig große Erfolge, trotzdem geht man nach der Saison getrennte Wege. Der Coach wollte seinen Vertrag vorzeitig verlängern, die Klub-Bosse waren von seiner Arbeit offenbar aber nicht überzeugt. Resultat: Vertrags-Auflösung. Was plant der rot-weiß-rote Trainer nun für seine Zukunft?

Ziel Premier League



Fest steht: Kurzfristig wird Hasenhüttl nicht an der Seitenlinie zu sehen sein. "Ich plane nicht, kurzfristig wieder einzusteigen", erklärt der 50-Jährige in der "Bild". Zunächst ist eine längere Pause geplant: "Kraft tanken, die letzten zwei Jahre aufarbeiten. Die Zeit wird zeigen, was danach kommt." Was danach kommt? Die Premier League sei ein Wunschziel des Steirers.

Kritik berechtigt



Auf seine Zeit bei Leipzig und die Vertragsauflösung blickt er ohne Reue zurück: "Weil es einfach eine ehrliche Entscheidung für alle Seiten war." Zuletzt gab es Vorwürfe der mangelnden Kommunikation. "Absolut berechtigte Kritik", meint Hasenhüttl. "Wenn man fast jeden Tag vor der Mannschaft spricht, bleibt es nicht aus, dass das eine oder andere Einzelgespräch auch der Co-Trainer führt."

(heute.at)