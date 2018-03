Nur 0:0! Leipzig stellt Negativ-Rekord auf

RB Leipzig in der Krise! Die "Bullen" stellen mit dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart einen neuen Negativ-Rekord auf. Vier Spiele ohne Sieg (zwei Niederlagen, zwei Unentschieden) gab es für die Mateschitz-Truppe in der deutschen Bundesliga noch nie.

Beim Gastspiel in Stuttgart konnten die Leipziger kaum Torgefahr ausstrahlen. Stürmer Timo Werner, der in seiner alten sportlich Heimat mit "Timo Werner, du Hurensohn"-Sprechchören empfangen wurde, kam zum Beispiel in der ersten Halbzeit nur auf 15 Ballkontakte.

In der Tabelle liegt RB jetzt mit 40 Punkten auf Platz sechs. Schalke auf Platz zwei ist bereits um sechs Punkte enteilt, auf den Dritten Bayer Leverkusen fehlen vier Punkte. Im Kampf um die Königsklasse zählen für die "Bullen" jetzt nur noch Siege – in der nächsten Runde empfangen sie mit den Bayern aber nicht gerade einen "Jausengegner".

(Heute Sport)