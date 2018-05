Letsch stinksauer: "Es ist auch eine Charakterfrage!"

Der Wettergott meinte es am Samstag gut mit der Wiener Austria. Nach einer Halbzeit schon 0:2 im Rückstand, zudem die dumme Gelb-Rote-Karte für Michael Madl - Einer WAC-Party machte nur ein heftiges Gewitter einen Strich durch die Rechnung. Am Ende waren irgendwie alle sauer, vor allem aber Austria-Coach Thomas Letsch.

"Ich bin verdammt böse. So kann man einfach nicht auftreten. Klar, dass abgebrochen werden musste, das gibt uns eine neue Chance es besser zu machen. Aber so geht das nicht. Es ist auch eine Charakterfrage, wie man in so einem Spiel auftritt", polterte Austria-Trainer Thomas Letsch nach dem schlechten Auftritt seiner Truppe.

"Man hätte es nochmal probieren können"

Für den WAC war der Abbruch natürlich bitter. Issiaka Ouedraogo war auf dem besten Weg zu einem Hattrick gegen eine löchrige Veilchen-Defensive: "Es ist schade, dass abgebrochen wurde. Der Schiedsrichter hätte es noch einmal probieren können. Ich war brennheiß auf einen Triplepack, aber so ist das Leben!"

Seine beiden Treffer werden dem "Sakko" abgezogen, die Gelb-Rote-Karte gegen Michael Madl, der nach einem Gelb-Foul hämisch applaudierte und sich den Ausschluss einhandelte, bleibt übrigens nach Bundesliga-Regularien bestehen.

Wann das Spiel neu gestartet wird, steht noch nicht fest. Der Dienstag gilt aber als heißer Kandidat.



(Heute Sport)