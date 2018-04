Lewandowski zeigt sein geschundenes Gesicht

Das 0:0 in der Allianz Arena reichte den Bayern am Mittwoch für den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Sevilla wehrte sich buchstäblich mit Händen und Füßen gegen das Aus.

In beiden Spielen präsentierten sich die Andalusier als harter Brocken, gingen ebenso hart in die Zweikämpfe. Blaue Flecken, geprellte Gliedmaßen und der ein oder andere brummende Schädel zeugen davon.

Besonders heftig packten die Spanier Robert Lewandowski an. Alle paar Minuten bekam der Stürmer unsanft den Kampfgeist der Gegner zu spüren.

Via Instagram meldete sich der Pole am Tag nach dem Kracher in der Königsklasse bei seinen Fans. Ein Zweikampf hinterließ in seinem Gesicht deutliche Spuren. "Lewa" kam im wahrsten Sinne des Wortes mit einem blauen Auge und einer starken Schwellung davon:

Robert Lewandowski 😡😡😡 pic.twitter.com/y9wipqpGB0 — 101 Great Goals (@101greatgoals) 12. April 2018

(Heute Sport)