Österreicherin entzückt Fußballfans in Irland

Mit dieser Aktion hat wohl kaum ein Fan gerechnet, der das irische Liga-Duell zwischen den Bohemians und den Shamrock Rovers besuchte. Auf dem Rasen gab es ein 1:1 zu sehen, doch für das Highlight der Partie sorgte eine junge Dame aus Österreich.

Denn eine junge Frau aus Österreich nahm vor der (hauptsächlich von Männern besuchten) Tribüne all ihren Mut zusammen, kniete vor ihrem Freund nieder und machte ihm einen Heiratsantrag.

Die gute Nachricht vorneweg: Er sagte Ja! Die Aktion wurde von den irischen Fans bejubelt – aber gleichzeitig mit beißendem Humor kommentiert. Gleich nach dem Antrag sang die gesamte Tribüne: "You don't know what you're doing!" ("Du weißt nicht, was du tust!")

Austrian woman proposing to her fella at pitchside in Dalymount. Rovers fans start chanting 'You don't know what you're doing'!



(He said yes)