Liga-Kracher! Angelt sich Rapid zwei Sturm-Spieler?

Top-Spiel in der Bundesliga: Am Samstag gastiert Sturm Graz bei Rapid Wien (16 Uhr, "heute.at" tickert live). Die Blackys wollen den Anschluss an Tabellenführer Red Bull Salzburg wahren, Rapid den ersten Sieg 2018 einfahren.

Vor der Partie brodelt die Gerüchteküche. Rapid soll beim Gegner nach Sommer-Neuzugängen angeln. Stefan Hierländer und Marvin Potzmann sind im Sommer ablösefrei zu haben und stehen bei den Grün-Weißen ganz oben auf der Wunschliste.

Der "Kurier" will wissen, dass Potzmann kurz vor der Unterschrift stehen soll, Rapid an Hierländer "äußerst interessiert" sei.

Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel habe sich zu dem Thema nur wage geäußert: "Potzmann und Hierländer sind interessante Spieler, deren Verträge auslaufen. Mehr gibt es im Moment dazu nicht zu sagen."

Aufgrund ihrer Flexibilität und ihrer starken Leistungen scheinen sie bei den Hütteldorfern aber sehr hoch im Kurs zu stehen. Außerdem wären sie für den Ö-Topf wichtig – in der aktuellen Saison hat Rapid einen Legionärs-Überschuss.

