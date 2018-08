Auszeit! Messi nie wieder im Argentinien-Dress?

Argentiniens Fußball-Fans bangen um Lionel Messi. Der Superstar nimmt sich eine Auszeit vom Nationalteam. Das berichtet die argentinische Zeitschrift "Clarin". Für immer?

Fix ist: Der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft steht für die kommenden Freundschaftsspiele der "Albiceleste" nicht zur Verfügung.

Argentinien schied bei der WM in Russland im Achtelfinale aus. Messi äußerte sich nicht dazu, ob seine Karriere in der Nationalmannschaft weitergeht.

Ein Teamsprecher Argentiniens meint: "Es ist der Trainer, der zur gegebenen Zeit sagen wird, wie die Situation betreffend Messi ist."

Interims-Teamchef Lionel Scaloni wird am Ende der Woche das Aufgebot für die US-Tournee bekanntgeben. Argentinien spielt am 7. September in Los Angeles gegen Guatemala und am 11. September in New York gegen Kolumbien.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)