Liverpool-Coach Klopp hat Spaß mit Übersetzer

Die Champions League biegt in die Zielgerade ein. Mit dem Kracher Liverpool gegen AS Rom beginnt heute (20.45 Uhr, "Heute" tickert live) das Halbfinale.

"Es war bislang eine fantastische Reise, aber wir haben noch Spiele vor uns", sagt "Reds"-Coach Jürgen Klopp.

Der Deutsche ist vor dem Kracher gegen die Römer bestens gelaunt – das stellte er auf der Abschluss-Pressekonferenz unter Beweis.

Klopp gab zum Teil ausschweifende Antworten – der Dolmetscher übersetzte sie ins Italienische. Der Trainer fand sichtlich Gefallen daran. "War meine Antwort wirklich so lang?", fragte er lachend nach einer Übersetzung.



"Kann nur Spaghetti bestellen"

Auch zu seinen eigenen Italienisch-Kenntnissen wurde Klopp befragt. Seine Antwort: "Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn für einen italienischen Klub, mich zu verpflichten, weil ich nur Spaghetti im Restaurant bestellen kann."

Nach dem Medien-Termin bedankte sich Klopp beim Übersetzer mit den Worten "What a man". Handschlag inklusive. Das witzige Video sehen Sie hier.

It was a tough day at the office for Jurgen Klopp's translator 😂 pic.twitter.com/MG6sHAydom