Liverpool-Goalie Karius erhält Morddrohungen

Der 24-jährige Loris Karius hatte durch zwei Patzer dazu beigetragen, dass Liverpool am Samstagabend im Champions League-Finale gegen Real Madrid 1:3 verloren hatte. Zwar hatte sich der Torhüter nach dem Spiel mehrfach öffentlich entschuldigt – einigen Fans war das aber offenbar nicht genug. Im Internet hagelte es Hass-Kommentare.

Drohungen im Netz



Karius hat in den sozialen Medien mehrere Todesdrohungen erhalten. Einige von ihnen haben den Keeper ernsthaft bedroht: "Ich hoffe, dass deine ganze Familie stirbt" oder "Ich werde deine Frau töten", schreiben enttäuschte Fans.

Polizei ermittelt



Die britische Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. "Wir nehmen solche Botschaften sehr ernst und jede wird untersucht", sagte ein Sprecher der Polizei von Merseyside dem "Telegraph".

Schlafloser Goalie



Karius hat sich am Sonntag in einer Nachricht auf Twitter nochmals entschuldigt. "Ich schlafe nicht mehr. Die Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Es tut mir sehr leid und ich entschuldige mich bei meinen Teamkollegen, allen Unterstützern und allen Mitarbeitern", twitterte der Keeper.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC