Liverpool-Held Mo Salah klaut Fuchs die Punkte

Er trifft und trifft und trifft. Sommer-Neuzugang Mo Salah ist im Liverpool-Trikot einfach nicht zu stoppen. Leicester City schnupperte am Samstag im Premier-League-Match gegen die Reds schon an der Überraschung.

Jamie Vardy brachte die Foxes in Führung (3.). In der zweiten Halbzeit drehte Salah aber groß auf. Der Ägypter schnürte einen Doppelpack (53., 76.). Die Saisontore 16 und 17 drehten die Partie und reichten Liverpool an der Anfield Road zum 2:1-Heimsieg.

Der ehemalige Kapitän des ÖFB-Teams, Christian Fuchs, spielte für Leicester City durch. Teamkicker Aleksandar Dragovic musste die Niederlage indes von der Bank aus beobachten.



Chelsea fegt Stoke weg



Eine empfindliche Niederlage setzte es für ÖFB-Kollegen Kevin Wimmer. Er geriet mit Stoke City bei Meister Chelsea unter die Räder. Die Blues schlugen Stoke 5:0. Tore: Rüdiger, Drinkwater, Pedro, Willian, Zappacosta. Wimmer spielte durch.

Sebastian Prödl verlor mit Watford zuhause überraschend gegen Abstiegskandidaten Swansea. Prödl wurde nach etwas mehr als einer Stunde beim Zwischenstand von 1:0 eingewechselt (Carrillo 11.). Durch zwei späte Gegentore gab Watford die Partie aus der Hand (Ayew 86., Narsingh 90.).

