Liverpool-Legende spuckt Mädchen ins Gesicht

Am Wochenende unterlag der FC Liverpool auswärts gegen Manchester United mit 1:2. Bei Jamie Carragher, der mehr als 500 Spiele für die "Reds" bestritten hat, sitzt der Stachel tief. Das beweist eine Kurzschlusshandlung, zu der sich der 40-jährige Ex-Profi hinreißen ließ.

Carragher, der für "Sky" das Spiel analysierte, war mit dem Auto auf dem Heimweg. Ein Mann im Wagen nebenan provozierte ihn, rief "2:1, mein Freund. 2:1, unglücklicher Jamie-Junge."

Carragher trifft Mädchen im Gesicht

Der Ex-Verteidiger verlor daraufhin die Nerven und spuckte durch das geöffnete Beifahrer-Fenster. Problem: Carragher traf nicht den Provokateur, der die Szene mitfilmte, sondern dessen 14-jährige Tochter, die auf dem Rücksitz saß.

Der Mann stellte den Clip wenig später online – die Empörung war groß. "Sky" reagierte und suspendierte Carragher.

Mittlerweile hat sich der Ex-Kicker für seinen Aussetzer entschuldigt. "Total inakzeptabel, ich habe mich diesen Abend persönlich bei der Familie entschuldigt", schreibt der 38-fache Nationalspieler. "Ich wurde auf der Autobahn drei, vier Mal provoziert und wurde dabei gefilmt, da habe ich den Verstand verloren. Keine Ausrede, Entschuldigung".

