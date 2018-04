Liverpool-Gala: Flüge zum Finale bereits ausgebucht

Wahnsinns-Torgala an der Anfield-Road! Sieben Treffer bekamen die 51.200 Fans im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales zu sehen. Der FC Liverpool stieß mit dem 5:2-Heimsieg gegen den AS Rom das Tor zum Endspiel und zum ersten internationalen Titel seit 2005 ganz weit auf. Sogar an den internationalen Fluglinien ging die Partie nicht spurlos vorbei.

Flüge ausgebucht



Genauer gesagt jubeln die Fluganbieter über eine gute Buchungslage auf allen Strecken von England nach Kiew. Dort steigt nämlich am 26. Mai das Champions-League-Finale. Bis Dienstag Abend 22.07 Uhr waren noch Tickets vorhanden. Dann schoss Firmino das zwischenzeitliche 5:0 – und sämtliche Flüge von der Insel zur ukrainischen Hauptstadt waren laut "Sky" ausgebucht.

Wird es eng?



Freilich, vorher muss Liverpool noch das Rückspiel bei den Römern überstehen. Und da kann es nach den späten Gegentoren durch Dzeko (81.) und Perotti (85.) noch eng werden. Im Viertelfinal-Rückspiel holte die Roma zu Hause gegen den FC Barcelona ein 1:4 auf. "Die zwei Tore waren unnötig", ärgert sich Liverpool-Goalie Loris Karius. "Das ist ärgerlich. Wir sind noch nicht durch, müssen das Rückspiel konzentriert angehen."

Klopp zwischen Jubel und Frust



Liverpool-Coach Jürgen Klopp meinte: "Klar trüben die Gegentore die Laune, wenn man das Spiel so lange beherrscht." Kritik gab es an Schiedsrichter Felix Brych: "Der Elfmeter war keiner." Der Optimismus für das Rückspiel bleibt: "Wir sind nicht der FC Barcelona, haben nicht die Champions League vier Mal gewonnen. Die Römer müssen gegen uns gewinnen, das müssen sie erst mal schaffen. Das war ein überragendes Spiel. Fußball, wie er sein soll. Nicht Ergebnis halten oder so."

Ärger über Verletzung



Wermutstropfen: Liverpools Oxlade-Chamberlain verletzte sich in der 18. Minute schwer. "Das wird für ihn diese Saison nichts mehr", ärgert sich Klopp. "Das ist für uns das eigentliche Drama an dieser Partie."

