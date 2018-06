Lyon sauer! Schnappt sich Liverpool Offensiv-Star?

Nabil Fekir (24) wird wohl demnächst zum FC Liverpool wechseln. Der französische Offensivspieler von Olympique Lyon steht schon länger auf der Wunschliste von Trainer Jürgen Klopp.

Einigung vor WM?

Die französische Sport-Tageszeitung "L’Équipe" möchte sogar wissen, dass Fekir bereits heute am Freitag zum Medizincheck in Liverpool eintreffen wird. Offiziell gibt es jedoch noch keine Einigung.

Lyon dementiert

Lyon Präsident Jean-Michel Aulas will davon nichts wissen. "Die ganze Geschichte befindet sich im Stillstand, es gibt keinen Fortschritt. Wir werden definitiv nichts während der WM beschließen und ich denke nicht, dass sich vor Turnierbeginn noch etwas ändert", verkündet der 69-Jährige.

Am Freitag folgte auf dem offiziellen Twitter-Account von Lyon ein Statement. Frei übersetzt: "Die Meldungen über den Transfer von Nabil Fekir sind falsch. Lyon dementiert kategorisch, dass der Transfer von Nabil Fekir zum FC Liverpool fixiert ist."

Les informations sur le transfert de Nabil Fekir sont fausses.



L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias au sujet du transfert de Nabil Fekir au club de Liverpool. pic.twitter.com/3Qa6zekRFo — Olympique Lyonnais (@OL) 8. Juni 2018

Der in Lyon geborene Fekir ist ein vielseitiger Offensivspieler, der sowohl im Zentrum als auch am Flügel agieren kann. In der vergangenen Saison schoss er in allen Wettbewerben 23 Tore und bereitete acht weitere vor.

