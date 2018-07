Liverpool kauft Rekord-Goalie statt Pannen-Karius

Was sich bereits am Mittwoch abzeichnete, ist nun fix: Der Brasilianer Alisson wechselt von der AS Roma zu Liverpool. Er ist nun der teuerste Torhüter der Fußball-Geschichte. Die Reds überweisen für den 25-jährigen Südamerikaner 72,5 Millionen Euro an die Römer.

Alisson, der bei der WM in Russland Stammkeeper von Brasilien war, unterschrieb beim Champions-League-Finalisten einen Vertrag für fünf Jahre. Er hatte vor zwei Jahren von Internacional Porto Alegre in die italienische Hauptstadt gewechselt.

Alission löst mit dem Transfer zum Liverpool FC Gianluigi Buffon als teuersten Goalie ab. Der heute 40-jährige Buffon, ab der nächsten Saison bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, kostete Juventus 2001 umgerechnet 54 Millionen Euro (damals 105 Milliarden Lire).

Alissons Landsmann Ederson wechselte vor einem Jahr für 40 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Manchester City. Bayern München ließ sich das Engagement von Manuel Neuer (von Schalke) vor sieben Jahren 30 Millionen Euro kosten.

