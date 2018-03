Löst Hasenhüttl Stöger als Dortmund-Trainer ab?

Wer wird Borussia Dortmund in der nächsten Saison trainieren?

Umfrage Soll Peter Stöger bei Dortmund bleiben? Ja, Stöger passt perfekt zu diesem Klub.

Nein, das ist auf Dauer eine Nummer zu groß für ihn.

Nein, Stöger soll Heynckes bei den Bayern beerben.

An dieser Frage scheiden sich aktuell die Geister. Nur wenige haben noch Interimstrainer Peter Stöger ganz oben auf dem Zettel. Der Wiener hat mit der Europa-League-Pleite gegen die "Ösi-Dosen" von Red Bull Salzburg nicht gerade Pluspunkte gesammelt. Auch Stöger selbst scheint den Glauben an eine Weiterverpflichtung bereits verloren zu haben. "Ich bin darauf eingestellt, dass der Vertrag endet, weil ich ihn so unterschrieben habe", erklärte er zuletzt.

Deutschlands Topklubs scharf auf Hasenhüttl



Aber wer folgt Stöger? Ex-Gladbach-Trainer Lucien Favre? Frankfurts Erfolgstrainer Niko Kovac? Oder doch Klopp-Intimus David Wagner? Die deutsche "Bild"-Zeitung hat einen anderen ganz oben auf dem Zettel: Ralph Hasenhüttl. Der gebürtige Steirer soll sich bei RB Leipzig mit Klub-Boss Ralf Rangnick überworfen haben, die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung über den Sommer 2019 hinaus gestalten sich als äußerst zähe Angelegenheit.

Bei den Dortmund-Bossen hingegen soll Hasenhüttl hoch im Kurs stehen. Sein von Tempofußball und Pressing geprägter Spielstil würde zu Dortmund wie die sprichwörtliche Faust auf's Auge passen. Aber Hasenhüttl ist ein gefragter Mann: Auch beim FC Bayern München wird er als möglicher Nachfolger von Trainer Jupp Heynckes gehandelt.

Im direkten Duell Leipzig gegen Bayern (Sonntag, 18 Uhr, "Heute" tickert live) kann Hasenhüttl Eigenwerbung für den München-Job betreiben. Stöger hingegen ist mit seinen Borussen im Heimspiel gegen Hannover zum Siegen verdammt...

(red.)